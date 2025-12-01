Noël Saintais La Calèche de Noël

Départs du Jardin public Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 13:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

2025-12-10 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-24

Parcours dans le Jardin Public et place Bassompierre. Plongez au cœur de la fête ! Profitez du charme de la Calèche pour traverser doucement le cœur de nos festivités, entre l’effervescence du Village et les lumières de la place.

Départs du Jardin public Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

Route through the Jardin Public and Place Bassompierre. Immerse yourself in the heart of the festivities! Take advantage of the charm of the horse-drawn carriage to gently cross the heart of our festivities, between the bustle of the Village and the lights of the square.

L’événement Noël Saintais La Calèche de Noël Saintes a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge