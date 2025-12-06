Noël Saintais Lancement des illuminations Saintes

Noël Saintais Lancement des illuminations

Square Foch Saintes Charente-Maritime

Les guirlandes s’allument, la ville devient féérique.

Le Maire et l’équipe municipale vous convient pour le lancement des illuminations dans les rues de la ville, sur l’Arc de Germanicus, la cathédrale, la place de l’Échevinage et la rue Saint-Michel.

Square Foch Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

The garlands light up, and the city becomes magical.

The Mayor and the municipal team invite you to the launch of the illuminations in the streets of the town, on the Arc de Germanicus, the cathedral, the Place de l?Échevinage and the Rue Saint-Michel.

