Noël Saintais Les manèges de Noël Saintes

Noël Saintais Les manèges de Noël

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-20

Rires et pirouettes enchantées ! Les manèges de Noël vous attendent pour un tourbillon de sensations et de joie, qui fera briller les yeux des petits champions.

Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Laughter and enchanted pirouettes! The Christmas merry-go-rounds await you for a whirlwind of sensations and joy, guaranteed to make little champions’ eyes shine.

