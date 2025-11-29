Noël Saintais Les manèges de Noël Saintes
Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-19
2025-12-10 2025-12-20
Rires et pirouettes enchantées ! Les manèges de Noël vous attendent pour un tourbillon de sensations et de joie, qui fera briller les yeux des petits champions.
English :
Laughter and enchanted pirouettes! The Christmas merry-go-rounds await you for a whirlwind of sensations and joy, guaranteed to make little champions’ eyes shine.
