Noël Saintais Mapping de Noël Square du Maréchal Foch Saintes
Noël Saintais Mapping de Noël Square du Maréchal Foch Saintes samedi 13 décembre 2025.
Noël Saintais Mapping de Noël
Square du Maréchal Foch Palais de Justice Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-13
Quand Noël rencontre l’Hiver ! Laissez-vous émerveiller par ce mapping spectaculaire qui transforme la façade majestueuse du Palais de Justice en un conte de Noël scintillant et glacé.
Par la société Abaques de Bordeaux
Square du Maréchal Foch Palais de Justice Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45
English :
When Christmas meets Winter! Let yourself be amazed by this spectacular mapping that transforms the majestic façade of the Palais de Justice into a glittering, icy Christmas tale.
By Bordeaux-based Abaques
