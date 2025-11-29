Noël saintais Rencontre avec le Père Noël Jardin public Saintes

Noël saintais Rencontre avec le Père Noël

Jardin public 28 rue Gautier Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-17

2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24

Immortalisez la magie ! Faites une pause au Chalet du Père Noël pour une rencontre privilégiée. Venez lui murmurer vos vœux et partager un moment unique et chaleureux.

+33 5 46 92 34 45

English :

Immortalize the magic! Stop off at Santa’s Chalet for a special encounter. Come and whisper your wishes to him and share a unique and warm moment.

