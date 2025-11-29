Noël saintais Rencontre avec le Père Noël Jardin public Saintes
Noël saintais Rencontre avec le Père Noël Jardin public Saintes mercredi 10 décembre 2025.
Noël saintais Rencontre avec le Père Noël
Jardin public 28 rue Gautier Saintes
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-17
2025-12-10 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-17 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24
Immortalisez la magie ! Faites une pause au Chalet du Père Noël pour une rencontre privilégiée. Venez lui murmurer vos vœux et partager un moment unique et chaleureux.
Jardin public 28 rue Gautier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45
English :
Immortalize the magic! Stop off at Santa’s Chalet for a special encounter. Come and whisper your wishes to him and share a unique and warm moment.
L’événement Noël saintais Rencontre avec le Père Noël Saintes a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge