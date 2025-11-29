Noël Saintais Roller Park Saintes

Noël Saintais Roller Park

Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime

Début : Jeudi 2025-12-10

fin : 2025-01-04

2025-12-10 2025-12-20

Place aux glissades ! Chaussez vos patins et lancez-vous sur notre Roller Park de Noël, un espace de glisse et de rires sous les lumières des fêtes.

Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

Make way for the slides! Lace up your skates and take to the ice in our Christmas Roller Park, a place to glide and laugh under the festive lights.

