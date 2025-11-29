Noël Saintais Roller Park Saintes
Noël Saintais Roller Park Saintes mercredi 10 décembre 2025.
Noël Saintais Roller Park
Place Bassompierre Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-10
fin : 2025-01-04
Date(s) :
2025-12-10 2025-12-20
Place aux glissades ! Chaussez vos patins et lancez-vous sur notre Roller Park de Noël, un espace de glisse et de rires sous les lumières des fêtes.
.
Place Bassompierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45
English :
Make way for the slides! Lace up your skates and take to the ice in our Christmas Roller Park, a place to glide and laugh under the festive lights.
