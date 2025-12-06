Noël saintais Saintes

Noël saintais

Vivez la magie de Noël avec Le Noëls Saintais ! Artisanat, contes, petit train et produits du terroir vous attendent pour des moments féeriques. Un rendez-vous familial incontournable!

Divers lieux dans la ville Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Experience the magic of Christmas with Le Noëls Saintais! Crafts, storytelling, a little train and local produce await you for a magical time. An unmissable family event!

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit Le Noëls Saintais! Kunsthandwerk, Märchen, ein kleiner Zug und Produkte aus der Region erwarten Sie für märchenhafte Momente. Ein Muss für die ganze Familie!

Vivete la magia del Natale con Le Noëls Saintais! Artigianato, narrazione, un treno in miniatura e prodotti locali vi aspettano per un momento magico. Un evento per famiglie da non perdere!

¡Viva la magia de la Navidad con Le Noëls Saintais! Manualidades, cuentacuentos, un tren en miniatura y productos locales le esperan para vivir un momento mágico. Una cita familiar ineludible

