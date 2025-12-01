Noël saintais Saintes Shopping fait la fête Saintes

Noël saintais Saintes Shopping fait la fête

Place de l’échevinage Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23

La Place de l’Échevinage se transforme en Village Enchanté !

L’association Saintes Shopping vous invite à un moment de pur

bonheur déambulation de personnage, jeux en bois, maquillage,

barbe à papa… et la rencontre magique avec le Père Noël !

.

Place de l’échevinage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintesshopping@gmail.com

English :

The Place de l?Échevinage is transformed into an Enchanted Village!

The Saintes Shopping association invites you to a moment of pure happiness

character parade, wooden games, face painting,

and a magical encounter with Santa Claus!

