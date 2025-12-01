Noël saintais Saintes Shopping fait la fête Saintes
Noël saintais Saintes Shopping fait la fête Saintes samedi 20 décembre 2025.
Noël saintais Saintes Shopping fait la fête
Place de l’échevinage Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23
La Place de l’Échevinage se transforme en Village Enchanté !
L’association Saintes Shopping vous invite à un moment de pur
bonheur déambulation de personnage, jeux en bois, maquillage,
barbe à papa… et la rencontre magique avec le Père Noël !
.
Place de l’échevinage Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine saintesshopping@gmail.com
English :
The Place de l?Échevinage is transformed into an Enchanted Village!
The Saintes Shopping association invites you to a moment of pure happiness
character parade, wooden games, face painting,
and a magical encounter with Santa Claus!
L’événement Noël saintais Saintes Shopping fait la fête Saintes a été mis à jour le 2025-11-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge