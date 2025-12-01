Noël saintais US danse et fitness

Parvis de la cathédrale Saint-Pierre Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’énergie du spectacle ! Admirez la beauté des chorégraphies de danse et venez faire le plein de vitalité et de bonne humeur !

.

Parvis de la cathédrale Saint-Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45

English :

The energy of the show! Admire the beauty of the dance choreography and fill up on vitality and good humor!

L’événement Noël saintais US danse et fitness Saintes a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge