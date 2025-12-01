Noël saintais US danse et fitness Saintes
Noël saintais US danse et fitness Saintes samedi 13 décembre 2025.
Noël saintais US danse et fitness
Parvis de la cathédrale Saint-Pierre Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
L’énergie du spectacle ! Admirez la beauté des chorégraphies de danse et venez faire le plein de vitalité et de bonne humeur !
.
Parvis de la cathédrale Saint-Pierre Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45
English :
The energy of the show! Admire the beauty of the dance choreography and fill up on vitality and good humor!
L’événement Noël saintais US danse et fitness Saintes a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge