Noël saintais Village de Noël Jardin public Saintes

Jardin public 28 rue Gautier Saintes Charente-Maritime
Samedi 2025-12-10 14:00:00
2025-12-19 19:00:00
2025-12-10 2025-12-20
Poussez la porte de la féérie !
Découvrez le Village de Noël, un lieu magique pour partager la chaleur des fêtes, savourer de délicieuses douceurs et dénicher des trésors enchantés !
Inauguration le 10 décembre à 18h.
Jardin public 28 rue Gautier Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
Push open the door to enchantment!
Discover the Christmas Village, a magical place to share the warmth of the festive season, savour delicious treats and unearth enchanted treasures!
Opening on December 10 at 6pm.
