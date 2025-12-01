Noël saintais Voyage des contes à la veillée #2 Salle du Camélia ( + projection Nyno place de Coquèche) Saintes
Salle du Camélia ( + projection Nyno place de Coquèche) Avenue des Jasmins Saintes Charente-Maritime
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 19:30:00
2025-12-17
Quand la magie de Noël se raconte et s’anime au coeur de nos quartiers !
Un projet intergénérationnel unique avec les quartiers de Bellerive et Boiffiers-Bellevue.
English :
When the magic of Christmas comes to life in the heart of our neighborhoods!
A unique intergenerational project with the Bellerive and Boiffiers-Bellevue neighborhoods.
L’événement Noël saintais Voyage des contes à la veillée #2 Saintes a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge