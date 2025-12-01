Noël saintais Voyage des contes à la veillée #3 Kiosque du VIllage de Noël Saintes
Noël saintais Voyage des contes à la veillée #3 Kiosque du VIllage de Noël Saintes vendredi 19 décembre 2025.
Noël saintais Voyage des contes à la veillée #3
Kiosque du VIllage de Noël Jardin Public Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 19:30:00
Date(s) :
2025-12-19
Quand la magie de Noël se raconte et s’anime au coeur de nos quartiers !
Un projet intergénérationnel unique avec les quartiers de Bellerive et Boiffiers-Bellevue.
.
Kiosque du VIllage de Noël Jardin Public Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 45
English :
When the magic of Christmas comes to life in the heart of our neighborhoods!
A unique intergenerational project with the Bellerive and Boiffiers-Bellevue neighborhoods.
L’événement Noël saintais Voyage des contes à la veillée #3 Saintes a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge