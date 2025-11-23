NOËL SE CÉLÈBRE AUX GALERIES LAFAYETTE Montpellier

NOËL SE CÉLÈBRE AUX GALERIES LAFAYETTE

Chaque Noël, les Galeries Lafayette de Montpellier illuminent le centre commercial Le Polygone et se transforment en un monde enchanté.

Cette année encore, le grand magasin montpelliérain s’apprête à émerveiller petits et grands pour les fêtes.

Pour l’occasion, un sapin majestueux de 8 mètres de haut fera briller le magasin et des ateliers et animations magiques sont prévus !

Au programme Un barbier et un DJ seront présents dans l’univers Homme pour chouchouter les clients et leur faire vivre une expérience extraordinaire pendant leur shopping de Noël le samedi 13 décembre.

Un atelier de gravure sur flacon de parfum et de personnalisation de bijoux seront accessibles dans l’univers Femme pour offrir à tous des présents uniques le samedi 20 décembre.

Enfin, les clients pourront retrouver les plus belles idées de cadeaux issues de leurs marques préférées Sandro, Rouje, APM Monaco, BDK, Balibaris, Boss, Ralph Lauren… et bien d’autres ! .

English :

Every Christmas, Montpellier?s Galeries Lafayette lights up the Le Polygone shopping center and transforms itself into an enchanted world.

Once again this year, the Montpellier department store is preparing to enchant young and old alike for the festive season.

German :

Jedes Jahr zu Weihnachten beleuchten die Galeries Lafayette in Montpellier das Einkaufszentrum Le Polygone und verwandeln es in eine verzauberte Welt.

Auch in diesem Jahr bereitet sich das Kaufhaus in Montpellier darauf vor, Groß und Klein zu den Feiertagen in Staunen zu versetzen.

Italiano :

Ogni Natale, le Galeries Lafayette di Montpellier illuminano il centro commerciale Le Polygone e si trasformano in un mondo incantato.

Anche quest’anno, i grandi magazzini di Montpellier si preparano a incantare grandi e piccini per le festività.

Espanol :

Cada Navidad, las Galerías Lafayette de Montpellier iluminan el centro comercial Le Polygone y se transforman en un mundo encantado.

Un año más, los grandes almacenes de Montpellier se preparan para encantar a grandes y pequeños en estas fiestas.

