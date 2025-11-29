Noël s’invite à la magnanerie de Bourré Montrichard Val de Cher

Noël s’invite à la magnanerie de Bourré

Noël s'invite à La Magnanerie de Bourré ! Assurée par les habitants des troglos en personne avec humour et convivialité, la visite guidée vous fera découvrir ce site troglodytique d'exception décoré pour Noël.

Noël s’invite à La Magnanerie de Bourré ! Assurée par les habitants des troglos en personne avec humour et convivialité, la visite guidée vous fera découvrir ce site troglodytique d’exception décoré pour Noël. Si vous vous demandez comment, à notre époque, on peut encore vivre là-dedans , les propriétaires se feront une joie de vous l’expliquer tout en vous dévoilant une partie de leur intérieur. Et ne vous trompez pas, c’est plutôt douillet ! Une occasion, à peu près unique en France, de visiter un troglo habité et non un troglo musée !

Maganerie de Bourré Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 75 50 79 info@magnanerie-troglo.fr

English :

Christmas at La Magnanerie de Bourré! Hosted by the troglos themselves, with a touch of humor and conviviality, the guided tour will introduce you to this exceptional troglodytic site that’s so special to Noe?l.

German :

Weihnachten in der Magnanerie von Bourré! Die geführte Tour wird von den Bewohnern der troglos selbst mit Humor und Geselligkeit durchgeführt und zeigt Ihnen diese außergewöhnliche Höhlenwohnung, die für Weihnachten berühmt ist.

Italiano :

Natale a La Magnanerie de Bourré! Condotta dagli stessi abitanti del troglos , con umorismo e convivialità, la visita guidata vi farà conoscere questo eccezionale sito trogloditico che è così speciale per il Natale.

Espanol :

¡Navidad en La Magnanerie de Bourré! Conducida por los propios habitantes de los troglos , con humor y cordialidad, la visita guiada le presentará este excepcional lugar troglodita tan especial para la Navidad.

