Noël s’invite à l’Hippodrome de Pont-de-Vivaux Association : Société Hippique de Marseille Marseille 10e Arrondissement

Noël s’invite à l’Hippodrome de Pont-de-Vivaux

Dimanche 21 décembre 2025 de 15h30 à 20h30. Association : Société Hippique de Marseille 190 Boulevard Mireille Lauze Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Le dimanche 21 décembre, Noël s’invitera sur l’’hippodrome de Pont-de-Vivaux partir de 15h30 !

Au programme, 2 courses de poneys, 8 courses de plat et des animations pour enfants…Enfants

• du maquillage pour enfants

• de la peinture sur fer à cheval

• des coloriages

• des biscuits de Noël

• du chocolat chaud

• des marrons chauds

Et de jolis lots à gagner !



Venez vivre une soirée aux courses toute en douceur, en famille ou entre amis, pour cette dernière réunion de courses de l’année, sous le thème de Noël ! .

Association : Société Hippique de Marseille 190 Boulevard Mireille Lauze Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marseille.hippodromes@gmail.com

English :

On Sunday December 21, Christmas will be celebrated at the Pont-de-Vivaux racecourse from 3.30pm!

On the program: 2 pony races, 8 flat races and entertainment for children…

