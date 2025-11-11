Noël s’invite dans la forêt Maison de l’Environnement Anglet

Noël s’invite dans la forêt

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Petits lutins, apprenez-en plus sur la découverte des trésors de la nature. Pendant cet atelier créatif, vous fabriquerez de jolies décorations hivernales.

En manipulant, en collant et en rêvant, vous donnerez vie à des créations uniques à rapporter à la maison… de quoi faire briller vos sapins !

Animé par la Direction de l’Environnement.

4/6 ans. .

