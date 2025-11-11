Noël s’invite dans la forêt Maison de l’Environnement Anglet
Noël s’invite dans la forêt Maison de l’Environnement Anglet samedi 20 décembre 2025.
Noël s’invite dans la forêt
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Petits lutins, apprenez-en plus sur la découverte des trésors de la nature. Pendant cet atelier créatif, vous fabriquerez de jolies décorations hivernales.
En manipulant, en collant et en rêvant, vous donnerez vie à des créations uniques à rapporter à la maison… de quoi faire briller vos sapins !
Animé par la Direction de l’Environnement.
4/6 ans. .
Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
English : Noël s’invite dans la forêt
German : Noël s’invite dans la forêt
Italiano :
Espanol : Noël s’invite dans la forêt
L’événement Noël s’invite dans la forêt Anglet a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Anglet