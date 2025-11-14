Noël Solidaire 2025 – 150 repas offerts au Grand Bellevue Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-24 12:00 – 18:00

Gratuit : oui Etudiant, Adulte, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap, Jeune Public, En famille

Noël Solidaire 2025 -Grand Bellevue L’association LUMIRO, en partenariat avec le traiteur My Ëvadelices, organise une grande action solidaire le 24 décembre 2025 au cœur du quartier du Grand Bellevue à Nantes. À l’occasion des fêtes, 150 repas festifs seront offerts aux personnes isolées, étudiantes ou sans-abri, afin de partager un moment chaleureux et convivial. Cet événement repose sur la mobilisation citoyenne et l’esprit de solidarité. Les habitants sont invités à soutenir l’initiative ou à s’engager comme bénévoles pour contribuer à la réussite de cette soirée. Parce que personne ne devrait passer Noël seul, rejoignez-nous pour célébrer la fraternité et l’entraide.

Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 62 00 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E954-maison-des-habitants-et-du-citoyen-de-bellevue MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr 0695455975 https://www.instagram.com/lumiro_asso?igsh=NGZ4cnczMW4yMTc%3D&utm_source=qr