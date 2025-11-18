Noël Solidaire 2025 – 150 repas offerts au Grand Bellevue Maison des Habitants et du Citoyen Nantes

Noël Solidaire 2025 – 150 repas offerts au Grand Bellevue Mercredi 24 décembre, 12h00 Maison des Habitants et du Citoyen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-24T12:00:00 – 2025-12-24T18:00:00

Fin : 2025-12-24T12:00:00 – 2025-12-24T18:00:00

Noël Solidaire 2025 -Grand Bellevue

L’association LUMIRO, en partenariat avec le traiteur My Ëvadelices, organise une grande action solidaire le 24 décembre 2025 au cœur du quartier du Grand Bellevue à Nantes.

À l’occasion des fêtes, 150 repas festifs seront offerts aux personnes isolées, étudiantes ou sans-abri, afin de partager un moment chaleureux et convivial.

Cet événement repose sur la mobilisation citoyenne et l’esprit de solidarité. Les habitants sont invités à soutenir l’initiative ou à s’engager comme bénévoles pour contribuer à la réussite de cette soirée.

Parce que personne ne devrait passer Noël seul, rejoignez-nous pour célébrer la fraternité et l’entraide.

Maison des Habitants et du Citoyen 1 Sq. des Lauriers – Michelle Palas, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lumiro.contact@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0667871292 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0695455975 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lumiro_asso?igsh=NGZ4cnczMW4yMTc%3D&utm_source=qr »}]

Noël Solidaire 2025 : 150 repas offerts aux personnes isolées, étudiantes ou sans-abri – 24 décembre au Grand Bellevue à Nantes. Noël solidarité