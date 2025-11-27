Noël Solidaire 2025 Maison de quartier La Bellangerais Rennes Samedi 13 décembre, 10h00 Ille-et-Vilaine

**Noël Solidaire**

### **Samedi 13 DÉCEMBRE de 10h à 17h**

Pour la deuxième année consécutive, la Maison de Quartier la Bellangerais vous propose **un évènement autour de Noël et de la solidarité !**

Au programme : randonnées (pédestre et à vélo), ateliers marionnettes, zumba, repas partagé, jeux en bois, lecture de contes de Noël, bourse aux jouets et un spectacle de marionnettes !

**Gratuit – Une participation est demandée pour certaines activités :** randonnées solidaires, zumba, ateliers marionnettes; et sera reversée à des associations de solidarité.

Inscription sur HelloAsso : [https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-bellangerais/evenements/noel-solidaire-2025](https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-bellangerais/evenements/noel-solidaire-2025)

Retrouvez le programme de la journée ici : [https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2025/11/Noel-Solidaire-2025-1.pdf](https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2025/11/Noel-Solidaire-2025-1.pdf)

Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine