Noël Solidaire 2025 Maison de quartier La Bellangerais Rennes

Gratuit – Participation demandée pour certaines activités
Pour la deuxième année consécutive, la Maison de Quartier Bellangerais vous propose un évènement autour de Noël et de la solidarité !
### **Samedi 13 DÉCEMBRE de 10h à 17h**
Au programme : randonnées (pédestre et à vélo), ateliers marionnettes, zumba, repas partagé, jeux en bois, lecture de contes de Noël, bourse aux jouets et un spectacle de marionnettes !
**Gratuit – Une participation est demandée pour certaines activités :** randonnées solidaires, zumba, ateliers marionnettes; et sera reversée à des associations de solidarité.
Inscription sur HelloAsso : [https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-bellangerais/evenements/noel-solidaire-2025](https://www.helloasso.com/associations/maison-de-quartier-la-bellangerais/evenements/noel-solidaire-2025)
Retrouvez le programme de la journée ici : [https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2025/11/Noel-Solidaire-2025-1.pdf](https://www.labellangerais.org/wp-content/uploads/2025/11/Noel-Solidaire-2025-1.pdf)
Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine