Noël solidaire à Quincé Ferme de Quincé Rennes Samedi 13 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Pour un Noël solidaire, la ferme de Quincé collecte les dons de jouets, livres et petites attentions pour petits et grands, distribués lors d’une foire aux cadeaux le samedi 13 décembre. Ouvert à tous

Pour des fêtes de fin d’année sous le signe de la solidarité, La ferme de Quincé s’associe à plusieurs partenaires du quartier Villejean-Beauregard pour une opération Noël solidaire.

Rendez-vous entre le samedi 13 décembre entre 14h et 18h à la ferme de Quincé à Rennes. Au programme : foire aux cadeaux gratuite et solidaire, vin chaud et chocolat chaud, stand de paquets cadeaux tenu par les bénévoles de l’association.

Vous avez des trésors plein vos placards ? Des jouets, livres, accessoires, petites décoration qui pourraient faire plaisir aux petits ou aux grands ? Déposez vos dons à la ferme de Quincé, au centre social de Villlejean ou à la ferme de la Harpe avant le 10 décembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T18:00:00.000+01:00

Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine