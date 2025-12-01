Noël solidaire à Quincé La ferme de Quincé Rennes Samedi 13 décembre, 14h00 Gratuit et ouvert à tous

Pour un Noël solidaire, la ferme de Quincé collecte les dons de jouets, livres et petites attentions pour petits et grands, distribués lors d’une foire aux cadeaux le samedi 13 décembre. Ouvert à tous

Pour des fêtes de fin d’année sous le signe de la solidarité, La ferme de Quincé s’associe à plusieurs partenaires du quartier Villejean-Beauregard pour une opération Noël solidaire.

Rendez-vous entre le samedi 13 décembre entre 14h et 18h à la ferme de Quincé à Rennes. Au programme : foire aux cadeaux gratuite et solidaire, vin chaud et chocolat chaud, stand de paquets cadeaux tenu par les bénévoles de l’association.

Vous avez des trésors plein vos placards ? Des jouets, livres, accessoires, petites décoration qui pourraient faire plaisir aux petits ou aux grands ? Déposez vos dons à la ferme de Quincé avant le 10 décembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T18:00:00.000+01:00

1



La ferme de Quincé Rennes Rennes Ille-et-Vilaine