Noêl Solidaire au restaurant de la Savarina Réquista

Noêl Solidaire au restaurant de la Savarina

1 avenue de l’Europe 12170 Réquista Réquista Aveyron

Noël Solidaire Personne ne doit être seul(e)

Venez partager un moment chaleureux et convivial au restaurant de La Savarina, autour d’une soirée raclette.

Rires, échanges et bonne humeur vous attendent pour faire le plein de chaleur humaine et passer un Noël solidaire et joyeux.

Renseignement 07 61 16 87 15 Facebook La Savarina restaurant. .

English :

Christmas in Solidarity? No one should be alone

German :

Solidarische Weihnachten ? Niemand muss allein sein

Italiano :

Natale solidale? Nessuno dovrebbe essere solo

Espanol :

¿Navidad solidaria? Nadie debe estar solo

