Noël solidaire Collecte de jouets Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Noël solidaire Collecte de jouets

Samedi 29 novembre 2025 de 10h à 19h. Quai du Port Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Venez participer à une collecte au profit des Restos du Cœur pour les 40 ans de l’association

Afin de célébrer les fêtes de fin d’année, la Ville de Marseille déploie un dispositif exceptionnel d’activités gratuites et de rendez-vous incontournables pour que toutes les Marseillaises et tous les Marseillais puissent profiter de la féérie des fêtes de fin d’année.





Le 29 novembre dès 10h venez participer à une collecte au profit des Restos du Cœur pour les 40 ans de l’association fondée par Coluche en 1985.

Un petit geste pour aider la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sous toutes ses formes.



Information PMR et accessibilité:



Lieu accessible PMR



Transports en commun ligne 60, 82S et 83 arrêts Hôtel de ville et Quai du Port



Parkings à proximité parking public Q park Vieux-port Centre ville (Place Jules Verne Passage Pentecontore 13002 Marseille 04 91 91 91 00 www.q-park.fr) .

Quai du Port Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and take part in a fund-raising event for Restos du C?ur to celebrate its 40th anniversary

German :

Nehmen Sie an einer Sammlung zugunsten der Restos du C?ur zum 40-jährigen Bestehen der Organisation teil

Italiano :

Partecipate alla raccolta di fondi per i Restos du C?ur in occasione del 40° anniversario dell’associazione

Espanol :

Participe en una colecta para Restos du Cœur con motivo del 40 aniversario de la asociación

