Noël Solidaire Luc-sur-Mer

Noël Solidaire

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Apportez votre contribution pour la collecte de dons et de denrées alimentaires au profit de l’épicerie sociale et solidaire de Cœur de Nacre et du réveillon solidaire de la paroisse

Rendez-vous le samedi 13 décembre de 15h30 à 16h30 pour un moment chaleureux et solidaire Noël Solidaire !

L’événement se tiendra sur la Place du Petit Enfer à Luc-sur-Mer et propose un Karaoké de Noël ainsi que du vin chaud.

C’est aussi l’occasion d’apporter votre contribution pour la collecte de dons et de denrées alimentaires (comme des conserves de plats cuisinés, du pâté, de la soupe…) au profit de l’épicerie sociale et solidaire de Cœur de Nacre et du réveillon solidaire de la paroisse.

Venez chanter avec nous pour un Noël convivial et généreux ! .

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 71 35 communication@lucsurmer.fr

English :

Contribute to the collection of donations and foodstuffs for the C?ur de Nacre social and solidarity grocery store and the parish’s New Year’s Eve solidarity event

