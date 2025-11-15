Noël Solidaire Salle Saint Pierre Saffré
Noël Solidaire Salle Saint Pierre Saffré samedi 15 novembre 2025.
Noël Solidaire
Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 17:00:00
2025-11-15
Spectacle et vente de jouets au profit des Restos du Coeur
La collecte est prévue du 6 octobre au 10 novembre.
Les donateurs peuvent déposer leurs jouets, vélos, puériculture, livres, jeux de société… à l’accueil de la mairie.
Le samedi 15 novembre, venez faire des emplettes toute la journée et assister au spectacle Les sœurs Noelles à 15h30.
Tous les articles sont à prix libre et les bénéfices redistribués au profit des Restos du Cœur.
Tout public
Entrée libre
Organisé par le conseil municipale des enfants et le CCAS .
Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 62 93 85
English :
Show and toy sale to benefit Restos du Coeur
German :
Aufführung und Verkauf von Spielzeug zugunsten der Restos du Coeur
Italiano :
Mostra e vendita di giocattoli a favore di Restos du Coeur
Espanol :
Espectáculo y venta de juguetes a beneficio de Restos du Coeur
