Noël Solidaire Salle Saint Pierre Saffré

Noël Solidaire

Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

Spectacle et vente de jouets au profit des Restos du Coeur

La collecte est prévue du 6 octobre au 10 novembre.

Les donateurs peuvent déposer leurs jouets, vélos, puériculture, livres, jeux de société… à l’accueil de la mairie.

Le samedi 15 novembre, venez faire des emplettes toute la journée et assister au spectacle Les sœurs Noelles à 15h30.

Tous les articles sont à prix libre et les bénéfices redistribués au profit des Restos du Cœur.

Tout public

Entrée libre

Organisé par le conseil municipale des enfants et le CCAS .

Salle Saint Pierre 22 Avenue du Château Saffré 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 80 62 93 85

English :

Show and toy sale to benefit Restos du Coeur

German :

Aufführung und Verkauf von Spielzeug zugunsten der Restos du Coeur

Italiano :

Mostra e vendita di giocattoli a favore di Restos du Coeur

Espanol :

Espectáculo y venta de juguetes a beneficio de Restos du Coeur

