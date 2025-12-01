Noël sous le sapin Voiteur
Noël sous le sapin Voiteur samedi 20 décembre 2025.
Noël sous le sapin
Parvis de la Mairie Voiteur Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Le Comité d’Animation de Voiteur convie petits et grands à partager jus de pomme et vin chauds, marrons grillés, mandarines et papillotes. Arrivée du Père Noël à 18h. .
Parvis de la Mairie Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 99 01 10 comitevoiteur@gmail.com
