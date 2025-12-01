Noël sous les halles Rue de l’Église Vauvillers

Noël sous les halles

Rue de l’Église Halles de Vauvillers Vauvillers Haute-Saône

L’association il était une fois organise Noël sous les halles. Vous y retrouverez des artisans, la kermesse de Noël, lecture de contes, tombola… et pourrez profitez de délicieuses crêpes, soupe, vin chaud… .

Rue de l’Église Halles de Vauvillers Vauvillers 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 41 23 57

