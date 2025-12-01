Noël sous les halles Rue de l’Église Vauvillers
samedi 13 décembre 2025.
Rue de l’Église Halles de Vauvillers Vauvillers Haute-Saône
Début : 2025-12-13 13:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
L’association il était une fois organise Noël sous les halles. Vous y retrouverez des artisans, la kermesse de Noël, lecture de contes, tombola… et pourrez profitez de délicieuses crêpes, soupe, vin chaud… .
Rue de l’Église Halles de Vauvillers Vauvillers 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 41 23 57
L’événement Noël sous les halles Vauvillers a été mis à jour le 2025-11-27 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD