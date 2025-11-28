Noël sous les tropiques

place Bacchus Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Lancement des illuminations de Noël Cette année, on vous fait voyager très loin… pour un Noël tropical !

Sortez votre plus belle chemise hawaïenne et votre couronne de fleurs pour une soirée qui sent bon le monoï !

.

place Bacchus Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01

English :

Christmas lights launch: this year, we’re taking you far away? for a tropical Christmas!

Get out your best Hawaiian shirt and flower crown for an evening that smells like monoi!

German :

Start der Weihnachtsbeleuchtung: Dieses Jahr nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die Ferne zu einem tropischen Weihnachtsfest!

Holen Sie Ihr schönstes Hawaiihemd und Ihren Blumenkranz hervor, um einen Abend zu erleben, der nach Monoi duftet!

Italiano :

Lancio delle luci di Natale: quest’anno vi portiamo in un viaggio natalizio tropicale!

Tirate fuori la vostra migliore camicia hawaiana e la vostra corona di fiori per una serata che profuma di monoi!

Espanol :

Lanzamiento de las luces de Navidad: ¡Este año, te llevamos a un viaje navideño tropical!

¡Saca tu mejor camisa hawaiana y tu corona de flores para una noche que huele a monoi!

L’événement Noël sous les tropiques Domérat a été mis à jour le 2025-11-08 par Montluçon Tourisme