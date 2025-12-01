Noël Spectaculaire Show Yutz
Noël Spectaculaire Show Yutz dimanche 21 décembre 2025.
Noël Spectaculaire Show
126 rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 14:30:00
Depuis 14 saisons consécutives, ce spectacle enchante petits et grands. Il est devenu une véritable institution qui continue de captiver le public grâce à son authenticité et ses performances éblouissantes. C’est une célébration incomparable de l’excellence artistique et de l’esprit de Noël qui attend les spectateurs.Tout public
126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr
English :
For 14 consecutive seasons, this show has enchanted audiences of all ages. It has become a veritable institution, and continues to captivate audiences with its authenticity and dazzling performances. An incomparable celebration of artistic excellence and Christmas spirit awaits audiences.
German :
Seit 14 aufeinanderfolgenden Spielzeiten begeistert diese Show Jung und Alt. Sie ist zu einer echten Institution geworden, die das Publikum mit ihrer Authentizität und ihren umwerfenden Darbietungen immer wieder in ihren Bann zieht. Die Zuschauer erwartet eine unvergleichliche Feier der künstlerischen Exzellenz und des Weihnachtsgeistes.
Italiano :
Per 14 stagioni consecutive, questo spettacolo ha incantato il pubblico di tutte le età. È diventato una vera e propria istituzione e continua a incantare il pubblico con la sua autenticità e le sue esibizioni folgoranti. Il pubblico potrà assistere a un’incomparabile celebrazione dell’eccellenza artistica e dello spirito del Natale.
Espanol :
Durante 14 temporadas consecutivas, este espectáculo ha encantado a públicos de todas las edades. Se ha convertido en una auténtica institución, y sigue cautivando al público con su autenticidad y sus deslumbrantes actuaciones. El público puede esperar una celebración incomparable de la excelencia artística y el espíritu de la Navidad.
