Noël sucré à Lillebonne Lillebonne

Cette année, la ville vous invite à célébrer les fêtes de fin d’année en centre-ville avec gourmandise. Les lutins du service Evènementiel ont concocté un programme chargé pour faire patienter les petits et les grands.

En lumières

Dès le 5 décembre, la ville se parera de ses plus belles décorations de Noël et, à la nuit tombée, elle s’illuminera en rouge et or.

Baladez-vous en centre-ville et dans les quartiers pour découvrir toutes les surprises installées par les agents des Services Techniques de très grands sapins, un cadeau lumineux, des sucres d’orge géants, des maisons en pain d’épices et même le traineau du Père Noël.

Début des festivités

Vendredi 12 décembre à partir de 18h

Rendez-vous le vendredi 12 décembre à 18h pour le lancement officiel des animations festives ! La Municipalité vous invite à découvrir le programme et la Cité Commerciale à boire une tasse de chocolat chaud ou un verre de vin chaud. Les petits gourmands auront même droit à des petits chocolats pour patienter.

A 18h30, place au spectacle ! L’esprit de Noël s’installe en centre-ville… rejoignez-nous !

Marché de Noël

Vendredi 12 17h 20h

Samedi 13 10h 19h

Dimanche 14 10h 18h

Organisé par La Cité Commerciale

Venez compléter vos achats de Noël auprès des commerçants lillebonnais mais aussi d’artisans et de producteurs locaux. Installés dans des chalets autour de la place Carnot, ils vous proposeront des gourmandises et des cadeaux pour toute la famille.

Le Père Noël sera aussi présent pour rencontrer les plus jeunes le vendredi soir et le samedi toute la journée. Retrouvez-le dans son chalet ou en vadrouille dans le centre-ville.

D’autres surprises vous attendent pendant ce week-end présence de La Petite Ferme aux Merveilles les samedi et dimanche après-midi, balade en calèche le dimanche (et le samedi 20), etc.

Et pendant tout le mois, participez au calendrier de l’avent de la Cité Commerciale pour tenter de gagner un cadeau chez chaque commerçant. Lors de vos visites chez les commerçants participants, remplissez un coupon et déposez-le dans l’urne. Un tirage au sort sera effectué par chaque boutique pour désigner son gagnant. Et comme c’est Noël, il y aura aussi un gros cadeau adulte et un gros cadeau enfant à gagner en plus !

Animation gourmande

Samedi 20 décembre 10h 18h

Dimanche 21 décembre 10h 18h

Activité familiale sans inscription

Le week-end du 20 et 21 décembre, le place Carnot accueillera un parcours sensoriel sur le thème des 13 desserts de Noël. Tous vos sens seront mis à contribution pour en savoir plus sur cette tradition gourmande.

Escape game

Vendredi 12 17h 20h

Samedi 13 10h 19h

Dimanche 14 10h 18h

Activité familiale inscription sur place

Formez une équipe et venez défier notre maître du jeu ! Noël est en danger et il vous faudra faire preuve de logique et de réflexion pour le sauver. On compte sur vous !

Les ateliers du Père-Noël

Inscription sur place • sous la surveillance d’un adulte responsable

Des lutins accueillent les jeunes de 6 à 12 ans pour des sessions d’activités manuelles. Au programme fabrication d’un paillasson de Noël, décoration de tasse, confection de sucette et de sablés…

Après-midi ciné

Attention les enfants de moins de 3 ans ne sont pas admis dans la salle de cinéma.

Rien de mieux qu’un film de Noël pour faire patienter les plus jeunes jusqu’à la veillée. Rendez-vous au centre culturel Juliobona pour la projection d’un film familial !

Temple de la gourmandise

Du dimanche 7 au mercredi 31 décembre

Venez vous régaler de beignets, crêpes, gaufres, pommes d’amour et autres gourmandises de saison au camion de la confiserie Almon.

L’heure du goûter

Chaque jour des vacances scolaires, un chalet restauration vous attendra pour une petite pause sucrée. Association ou commerçant, ils investiront le lieu pour proposer de quoi boire et manger ! Envie de participer ? Contactez commerce@lillebonne.fr

Le manège Le TGV

Du dimanche 7 au mercredi 31 décembre

Mieux qu’un tour en traîneau, le manège le TGV sera présent pour le plus grand bonheur des enfants !

Retraite aux flambeaux

Samedi 20 décembre

Fêtons le début des vacances scolaires avec une balade nocturne illuminée par des flambeaux. A l’arrivée place Carnot, les marcheurs seront récompensés par un spectacle !

Magie

Vendredi 2 janvier 2026 14h Salle des Aulnes

Venez fêter la nouvelle année avec nous autour d’un spectacle de magie et de chant, suivi d’un goûter convivial !

Courrier du Père Noël

Les enfants peuvent écrire au Père Noël et lui déposer leur liste dans la boîte aux lettres installée en centre-ville. Le Père Noël, la Mère Noël ou un lutin prendra le temps de répondre à toutes les lettres reçues ! N’oubliez pas de noter votre nom et votre adresse postale pour pouvoir recevoir une réponse.

Des jouets par milliers…

Pendant tout le mois, le Père Noël de Lillebonne vous gâte ! Soyez attentifs à nos annonces sur les réseaux sociaux car une chasse au trésor va avoir lieu et d’autres surprises sont prévues pour vous faire gagner des cadeaux gourmands !

Venue du Père Noël

Le Père Noël viendra rencontrer les petits et les grands le vendredi soir du 12 décembre, le samedi 13 toute la journée et le mercredi 24 décembre toute la journée. Il espère pouvoir se libérer plus souvent mais tout va dépendre de son avancée dans la fabrication des cadeaux ! Nous vous préviendrons sur les réseaux sociaux s’il prévoit d’autres visites. .

