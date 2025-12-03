Noël sur les toits, un spectacle de fin d’année à découvrir en famille Le Funambule Montmartre Paris

Noël sur les toits, un spectacle de fin d’année à découvrir en famille Le Funambule Montmartre Paris mercredi 3 décembre 2025.

Cette année Arthur et Louise, deux enfants intrépides ou presque vont enfin rencontrer le Père Noël !

Cette année, c’est sûr, ils ne vont pas le rater puisqu’ils ont décidé de l’attendre sur le toit de leur immeuble malgré le froid de cette nuit magique. Soudain une silhouette se dessine…. Est-ce bien lui qui arrive ?

Du 3 au 30 décembre Mercredi à 16h

Samedi et dimanche à 11h

Supplémentaires : lundi 22 et mardi 23 décembre à 16h, vendredi 26 décembre à 16h, lundi 29 et mardi 30 décembre à 10h30

Relâche : 24 décembre

La presse en parle…

La petite pièce jeunesse qui met en joie […] Une pièce tendre et optimiste pondue par les créateurs de N’est pas Père Noël qui veut portée par l’énergie communicative et le jeu poilant des deux actrices, à commencer par Lissa Trocmé qui campe une fillette espiègle et malicieuse, hyper raccord dans son kigurumi… Le Paris des lardons

Un joli spectacle plein de poésie. Les deux aventuriers sont épaulés par le jeune public qui, avec entrain, guettent avec eux ce père noël qui s’avère être « méga hyper timide ». La muse

Les deux comédiennes de la Compagnie Scénofolies plongent le public dans un spectacle poétique et magique, qui ne manque pas d’humour ! Le Figaro

Un spectacle familial et poétique, du 3 au 30 décembre au théâtre du Funambule Montmartre.

Du mercredi 03 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 :

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 53 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-31T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/noel-sur-les-toits +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/