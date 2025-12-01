Noël tous ensemble à Lessay rue Paul Jeanson Lessay

Noël tous ensemble à Lessay

rue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay Lessay Manche

2025-12-13 12:00:00

2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

Exposition et vente de peintures, accueil d’auteurs locaux (ventes et dédicaces), contes de Noël à 14h30, crèche vivante à 15h et chorale du collège à 16h. .

+33 2 33 76 13 01 culture@lessay.fr

