Noël ukrainien : une dentelle de tradition Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Noël ukrainien : une dentelle de tradition 6 – 20 décembre Maison de l’Europe – Europa Nantes Loire-Atlantique

ATELIERS Payant enfants / adultes | VISITE GRATUITE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T13:00:00

Fin : 2025-12-20T10:00:00 – 2025-12-20T13:00:00

Tradition populaire et art décoratif, le découpage de papier accompagne les rituels festifs, notamment Noël. Suspendus aux fenêtres, aux murs ou sur les icônes, ces motifs délicats apportent chaleur et charme aux intérieurs, témoignant de la créativité et du patrimoine des générations passées.

Aujourd’hui, les artistes contemporains, comme Yulia et sa fille Liubov, se saisissent de cet art ancestral pour lui conférer un nouveau souffle. Entre iconographie traditionnelle chrétienne et univers onirique, plongez dans la découverte fascinante et profonde de la vytynanka, un art où la tradition rencontre la poésie du geste. Un espace est dédié à la bibliothèque ukrainienne Cho, avec une sélection de livres illustrés sur la culture et l’histoire de l’Ukraine.

Afin de prolonger la découverte, une autre partie de l’exposition sera à découvrir du 6 décembre au 9 janvier au Passage Sainte-Croix.

AUTOUR DE L’EXPOSITION :

Le samedi 10 décembre à 14h : Ateliers de création de vytynanka

Tarifs enfants : 9€

Tarif adulte : 12€

Maison de l'Europe – Europa Nantes 90-92 Boulevard de la Prairie au Duc, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec l’association Toloka et le Passage Sainte-Croix exposition atelier

Yulia et Liubov Datchenko