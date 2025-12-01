Noël | Une clémentine et au lit Derrière la mairie et l’école Choisy-au-Bac

Noël | Une clémentine et au lit

Derrière la mairie et l’école Chemin de Clairoix Choisy-au-Bac Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 15:30:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Spectacle de contes, musiques et chansons sur le thème de Noël

C’est soir de veillée, deux bavards sont là pour raconter leurs histoires.

Dehors il fait froid, tellement froid que les mots gèlent dés qu’ils vous sortent de la bouche.

Le public lui est confortablement installé bien au chaud, tout est prêt et le spectacle peut commencer. Mais la scène ne s’allume pas, tout est noir ou presque.

Bientôt quelques mots transpercent l’obscurité, une allumette craque, une flamme se met à vaciller. Peu à peu les visages se découvrent, une photo passe de mains en mains celle d’un soir de veillée ou deux bavards sont là pour raconter leurs histoires…

Avec Olivier Cariat et Corentin Soleilhavoup

À partir de 3 ans

Spectacle de contes, musiques et chansons sur le thème de Noël

C’est soir de veillée, deux bavards sont là pour raconter leurs histoires.

Dehors il fait froid, tellement froid que les mots gèlent dés qu’ils vous sortent de la bouche.

Le public lui est confortablement installé bien au chaud, tout est prêt et le spectacle peut commencer. Mais la scène ne s’allume pas, tout est noir ou presque.

Bientôt quelques mots transpercent l’obscurité, une allumette craque, une flamme se met à vaciller. Peu à peu les visages se découvrent, une photo passe de mains en mains celle d’un soir de veillée ou deux bavards sont là pour raconter leurs histoires…

Avec Olivier Cariat et Corentin Soleilhavoup

À partir de 3 ans .

Derrière la mairie et l’école Chemin de Clairoix Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France

English :

Christmas-themed show of stories, music and songs

It’s Christmas Eve, and two chatterboxes are on hand to tell their stories.

It’s cold outside, so cold that the words freeze as soon as they leave your mouth.

The audience is comfortably seated, warm and ready for the show to begin. But the stage doesn’t light up, and everything is pitch black.

Soon a few words pierce the darkness, a match strikes and a flame begins to flicker. Little by little, faces are revealed, and a photo is passed from hand to hand of an evening at a wake, where two talkative men are there to tell their stories?

With Olivier Cariat and Corentin Soleilhavoup

From age 3

L’événement Noël | Une clémentine et au lit Choisy-au-Bac a été mis à jour le 2025-12-10 par Compiègne Pierrefonds Tourisme