Noël Victorien Doué-en-Anjou

Noël Victorien Doué-en-Anjou samedi 13 décembre 2025.

Noël Victorien

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-13

Pendant deux jours l’ambiance de Noël façon Dickens s’installe au musée. Marché de Noël, personnages en costumes, animations spéciales, ateliers, gourmandises et idées cadeaux il y en aura pour tous les goûts !

279 chemin du Lavoir Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 58 contact@anciens-commerces.fr

English :

For two days, a Dickensian Christmas atmosphere takes over the museum. Christmas market, costumed characters, special events, workshops, treats and gift ideas: something for everyone!

German :

Zwei Tage lang herrscht im Museum eine weihnachtliche Dickens-Atmosphäre. Weihnachtsmarkt, kostümierte Figuren, Sonderveranstaltungen, Workshops, Leckereien und Geschenkideen: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Italiano :

Per due giorni, il museo si trasforma in un’atmosfera natalizia dickensiana. Con un mercatino di Natale, personaggi in costume, eventi speciali, laboratori, dolcetti e idee regalo, ce n’è per tutti i gusti!

Espanol :

Durante dos días, el museo ofrecerá un ambiente navideño dickensiano. Con un mercado navideño, personajes disfrazados, eventos especiales, talleres, golosinas e ideas para regalos, ¡hay para todos los gustos!

L’événement Noël Victorien Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-07 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME