Noël XXL 3 Pontarlier

Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20 02:30:00
2025-12-20
Organisé par MT Evenements.
La soirée événement de la fin d’année revient pour une 3ème édition ! Au programme Cali, Morphine (Tribute d’Indochine), Les Spiders, DJ Tanguy et Micka de Coconut. Prenez dès maintenant votre entrée en ligne, plus d’infos sur nos réseaux sociaux. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 69 88 05 mt.evenements25@gmail.com
