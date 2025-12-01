Noël XXL 3 Pontarlier

Noël XXL 3

Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20 02:30:00

2025-12-20

Organisé par MT Evenements.

La soirée événement de la fin d’année revient pour une 3ème édition ! Au programme Cali, Morphine (Tribute d’Indochine), Les Spiders, DJ Tanguy et Micka de Coconut. Prenez dès maintenant votre entrée en ligne, plus d’infos sur nos réseaux sociaux. .

Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 69 88 05 mt.evenements25@gmail.com

