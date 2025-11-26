Noël Zéro Déchet Médiathèque Biscarrosse
mercredi 17 décembre 2025
Médiathèque 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse
Un Noël Zéro Déchet à la Médiathèque de Biscarrosse !
La Médiathèque accueille Zéro Déchet des Grands Lacs et la Maison Écocitoyenne des Landes pour un atelier créatif pas comme les autres transformer des matériaux destinés à la poubelle en décorations de Noël uniques et responsables !
Au programme récupération, imagination, et fabrication d’objets qui auront une seconde vie pour embellir le sapin et la maison
Atelier gratuit sur inscription
Venez créer, partager, et célébrer un Noël durable ! .
Médiathèque 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine
