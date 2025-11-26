Noël Zéro Déchet Médiathèque Biscarrosse

Noël Zéro Déchet

Médiathèque 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Un Noël Zéro Déchet à la Médiathèque de Biscarrosse !

La Médiathèque accueille Zéro Déchet des Grands Lacs et la Maison Écocitoyenne des Landes pour un atelier créatif pas comme les autres transformer des matériaux destinés à la poubelle en décorations de Noël uniques et responsables !

Au programme récupération, imagination, et fabrication d’objets qui auront une seconde vie pour embellir le sapin et la maison

Atelier gratuit sur inscription

Venez créer, partager, et célébrer un Noël durable ! .

Médiathèque 165 Rue Jules Ferry Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine

