Noëlies Inauguration du circuit du sentier des crèches Saasenheim vendredi 28 novembre 2025.

24 rue Principale Saasenheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Découvrez le sentier des crèches avec des animations. Petit marché de Noël.

Petit marché de Noël dans la propriété communale derrière la Mairie

Les enfants chantants Noël accompagnés d’un accordéoniste, déambuleront dans les rues du village

Petite restauration dans la cour de la Mairie .

24 rue Principale Saasenheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 85 mairie@saasenheim.fr

English :

Discover the crib trail with activities. Small Christmas market.

German :

Entdecken Sie den Krippenpfad mit Animationen. Kleiner Weihnachtsmarkt.

Italiano :

Scoprite il sentiero dei lettini con le attività. Piccolo mercatino di Natale.

Espanol :

Descubra la ruta de las cunas con actividades. Pequeño mercado de Navidad.

