Noëlies, le sentier des crèches Église Sts-Philippe-et-Jacques

Grendelbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

La crèche animée de près de 100 éléments est renouvelée chaque année par une équipe de bénévoles passionnés.

Due à l’initiative de l’abbé Maier en 1969, la crèche des bûcherons se présente comme un très vaste tableau animé des traditions du village montagnard sur quelque 400m² travaillent ou skient, une centaine de figurants, scieurs, schlitteurs, bûcherons et meuniers, dans le décor qui reproduit fidèlement la place du village, la chapelle, la piste de neige, la scierie qu’activent les eaux de la Magel… .

Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est cf.grendelbruch@gmail.com

English :

The animated crib of nearly 100 elements is renewed every year by a team of passionate volunteers.

German :

Die animierte Krippe mit fast 100 Elementen wird jedes Jahr von einem Team begeisterter Freiwilliger erneuert.

Italiano :

Il lettino animato, composto da quasi 100 elementi, viene rinnovato ogni anno da un team di volontari appassionati.

Espanol :

La cuna animada de casi 100 elementos es renovada cada año por un equipo de voluntarios apasionados.

L’événement Noëlies, le sentier des crèches Église Sts-Philippe-et-Jacques Grendelbruch a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile