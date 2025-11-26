Noëlies, le sentier des crèches La Chapelle du Bruderberg Rosheim

Noëlies, le sentier des crèches La Chapelle du Bruderberg

Début : Vendredi 2025-11-26 09:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

Venez admirer les personnages grandeur nature installés au cœur de ce site situé sur les hauteurs entre Rosheim et Bischoffsheim.

Une crèche à grandeur humaine dans un lieu somme tout assez réduit. Étonnement et émotions comme si nous nous retrouvions à Bethléem. .

Chapelle du Bruderberg Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr

English :

Come and admire the life-size figures set up in the heart of this site located in the hills between Rosheim and Bischoffsheim.

German :

Bestaunen Sie die lebensgroßen Figuren, die im Herzen dieses Ortes auf den Anhöhen zwischen Rosheim und Bischoffsheim aufgestellt wurden.

Italiano :

Venite ad ammirare le figure a grandezza naturale allestite nel cuore di questo sito situato sulle alture tra Rosheim e Bischoffsheim.

Espanol :

Venga a admirar las figuras de tamaño natural instaladas en el corazón de este recinto situado en las alturas entre Rosheim y Bischoffsheim.

