Noëlies, le sentier des crèches La Chapelle du Bruderberg Rosheim

Noëlies, le sentier des crèches La Chapelle du Bruderberg
Début : Vendredi 2025-11-26 09:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2025-11-26
Venez admirer les personnages grandeur nature installés au cœur de ce site situé sur les hauteurs entre Rosheim et Bischoffsheim.
Une crèche à grandeur humaine dans un lieu somme tout assez réduit. Étonnement et émotions comme si nous nous retrouvions à Bethléem. .
Chapelle du Bruderberg Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 25 06 46 arimuller@wanadoo.fr
English :
Come and admire the life-size figures set up in the heart of this site located in the hills between Rosheim and Bischoffsheim.
German :
Bestaunen Sie die lebensgroßen Figuren, die im Herzen dieses Ortes auf den Anhöhen zwischen Rosheim und Bischoffsheim aufgestellt wurden.
Italiano :
Venite ad ammirare le figure a grandezza naturale allestite nel cuore di questo sito situato sulle alture tra Rosheim e Bischoffsheim.
Espanol :
Venga a admirar las figuras de tamaño natural instaladas en el corazón de este recinto situado en las alturas entre Rosheim y Bischoffsheim.
