Noëlies sentier des crèches Hipsheim

Noëlies sentier des crèches

rue Saint-Wendelin Hipsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-30 08:00:00

fin : 2026-01-09 20:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Dès le 1er dimanche de l’Avent, les rues du village, embellies par l’inspiration du moment, assurent un chemin tout tracé vers ce petit univers coloré et lumineux, entre l’âne et le bœuf, sous les yeux d’une mère aimante toute proche du nouveau-né.

Quelques figurines de bois, du tissu coloré, un jeu de lumière habilement choisi et beaucoup de passion voici ce qui orne depuis décembre 2015 le parvis de l’église au centre du village. D’année en année, la crèche issue de l’imagination des bénévoles restitue fidèlement la scène de la Nativité, préservant l’écologie et donnant libre cours au rêve et à l’émotion des visiteurs. Dès le 18 novembre, les rues du village, embellies par l’inspiration du moment, assurent un chemin tout tracé vers ce petit univers coloré et lumineux, entre l’âne et le bœuf, sous les yeux d’une mère aimante toute proche du nouveau-né. 0 .

rue Saint-Wendelin Hipsheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 64 17 45 secretariat@mairiehispheim.fr

English :

From the first Sunday of Advent, the streets of the village, embellished by the inspiration of the moment, ensure a clear path towards this small coloured and luminous universe, between the donkey and the ox, under the eyes of a loving mother very close to the newborn.

German :

Ab dem 1. Adventssonntag werden die Straßen des Dorfes von der Inspiration des Augenblicks verschönert und bieten einen klaren Weg zu dieser kleinen, farbenfrohen und leuchtenden Welt zwischen Esel und Ochse, unter den Augen einer liebenden Mutter, die dem Neugeborenen ganz nahe ist.

Italiano :

Dalla prima domenica di Avvento, le strade del paese, impreziosite dall’ispirazione del momento, offrono un percorso chiaro verso questo piccolo universo colorato e luminoso, tra l’asino e il bambino, sotto gli occhi di una madre amorevole vicina al neonato.

Espanol :

Desde el primer domingo de Adviento, las calles del pueblo, embellecidas por la inspiración del momento, ofrecen un camino claro hacia este pequeño universo coloreado y luminoso, entre el burro y el bebé, bajo la mirada de una madre amorosa cerca del recién nacido.

L’événement Noëlies sentier des crèches Hipsheim a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de tourisme du Grand Ried