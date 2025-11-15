NOËLLE PERNA MADO FAIT SON CABARET Béziers
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Mado monte son cabaret avec de nouveaux artistes ! Pistonnés ou talentueux ? Osez le découvrir avec elle dans un spectacle plein de surprises et d’audace !
Mado revient avec un défi de taille créer son cabaret avec une troupe de nouveaux talents !
Sont-ils là par piston… ou par génie ?
Une seule façon de le savoir prenez le risque et venez partager cette expérience unique avec elle !
Payant Réservation conseillée. .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76
English :
Mado sets up her cabaret with new artists! Pistached or talented? Dare to find out with her in a show full of surprises and daring!
German :
Mado baut ihr Kabarett mit neuen Künstlern auf! Sind sie talentiert? Wage es, dies mit ihr in einer Show voller Überraschungen und Kühnheit herauszufinden!
Italiano :
Mado allestisce il suo cabaret con nuovi artisti! Pistacchio o talento? Osate scoprirlo con lei in uno spettacolo pieno di sorprese e di audacia!
Espanol :
¡Mado monta su cabaret con nuevos artistas! ¿Pistosa o talentosa? ¡Atrévete a descubrirlo con ella en un espectáculo lleno de sorpresas y atrevimiento!
