NOËLLE PERNA MADO FAIT SON CABARET Béziers samedi 15 novembre 2025.

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 40 – 40 – EUR

Mado monte son cabaret avec de nouveaux artistes ! Pistonnés ou talentueux ? Osez le découvrir avec elle dans un spectacle plein de surprises et d’audace !
Mado revient avec un défi de taille créer son cabaret avec une troupe de nouveaux talents !
Sont-ils là par piston… ou par génie ?
Une seule façon de le savoir prenez le risque et venez partager cette expérience unique avec elle !

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76 

English :

Mado sets up her cabaret with new artists! Pistached or talented? Dare to find out with her in a show full of surprises and daring!

German :

Mado baut ihr Kabarett mit neuen Künstlern auf! Sind sie talentiert? Wage es, dies mit ihr in einer Show voller Überraschungen und Kühnheit herauszufinden!

Italiano :

Mado allestisce il suo cabaret con nuovi artisti! Pistacchio o talento? Osate scoprirlo con lei in uno spettacolo pieno di sorprese e di audacia!

Espanol :

¡Mado monta su cabaret con nuevos artistas! ¿Pistosa o talentosa? ¡Atrévete a descubrirlo con ella en un espectáculo lleno de sorpresas y atrevimiento!

