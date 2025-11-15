BLACK LEGENDS – BREST ARENA Brest

BLACK LEGENDS Début : 2026-06-07 à 18:00. Tarif : – euros.

BLACK LEGENDS LE MUSICAL – TOURNEE 2026 « HIT THE ROAD ! »Après 3 saisons à Paris, Black Legends le MUSICAL a déjà fait danser et chanter plus de 250 000 spectateurs ! Cet hommage hors norme à toute la musique Noire Américaine, part en tournée : HIT THE ROAD (JACK!) !La troupe des Black Legends sera au printemps 2026 en route vers les plus grandes salles de France ! Boules à facettes, pantalons pattes d’eph’, néons fluos et chemises bariolées : vous êtes prêts à passer une soirée qui vous fera vivre, en deux heures de show, un siècle d’histoire et de musique AFRO-AMÉRICAINE, traversée par ses joies, ses combats, ses fêtes et son groove! Un moment pour côtoyer ceux qui sont à l’origine de toute la musique contemporaine : de Nina Simone à Prince, de Ray Charles à Michael Jackson, de Billie Holiday à Beyoncé, de Marvin Gaye à James Brown.Sans oublier son Black Legends LIVE BAND, digne des mythiques NIGHT CLUBS New-Yorkais : nos musiciens posent le décor et vous accompagnent tout au long de cette folle épopée ; vous êtes embarqués dans le SOUL TRAIN LIVE !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BREST ARENA BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 Brest 29