NOËLS DE CHIEN, Département du Loiret,

NOËLS DE CHIEN Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Fin : 2032-01-01T02:00:00+01:00 – 2032-01-01T04:00:00+01:00

Joyeux Noël ! Tout est parti de là, de cette injonction. Savoir ce qu’évoquait, pour chacun d’entre nous cette période si particulière dans le calendrier. Les chanteurs de Têtes de Chien vous invitent au pied du sapin pour ouvrir une avalanche de cadeaux : des chansons de la tradition orale mais aussi des chansons toutes neuves, fabriquées maison, qui parlent de nos Noëls à nous tous et toutes.

Département du Loiret Loiret Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Louis QUÉANT