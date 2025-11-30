Noëls provençaux, hommage musical à Thérèse Neveu Église Saint-Sauveur Aubagne

Noëls provençaux, hommage musical à Thérèse Neveu

Dimanche 30 novembre 2025 à partir de 16h. Église Saint-Sauveur 1 chemin d’Entrecasteaux Aubagne Bouches-du-Rhône

2026 grande année anniversaire de Thérèse Neveu. La Belle Santonnière est sans aucun doute l’une des santonnières les plus célèbres. Ses santons, véritables œuvres d’art, sont partie intégrante du patrimoine artistique provençal.

La Maîtrise des Bouches du Rhône et l’académie du Tambourin s’associent pour honorer la mémoire de Thérèse Neveu, figure emblématique de la tradition santonnière en Provence. Un concert exceptionnel proposé par l’association Les santons de Thérèse Neveu Patrimoine Artistique Provençal autour de la Nativité, pour débuter les fêtes calendales.

Noëls provençaux, pièces d’orgue en hommage à Etienne et Marie-Rose Neveu, organistes en leur temps de l’église Saint-Sauveur, galoubet-tambourin et chant. .

Église Saint-Sauveur 1 chemin d’Entrecasteaux Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

2026 is Thérèse Neveu?s big birthday year. La Belle Santonnière is undoubtedly one of the most famous santon-makers. Her santons, veritable works of art, are an integral part of the artistic heritage of Provence.

German :

2026 großes Jubiläumsjahr von Thérèse Neveu. La Belle Santonnière ist zweifellos eine der berühmtesten Santonnieren. Ihre Santons sind wahre Kunstwerke und gehören zum künstlerischen Erbe der Provence.

Italiano :

il 2026 è l’anno del grande compleanno di Thérèse Neveu. La Belle Santonnière è senza dubbio una delle più famose fabbricanti di santoni. I suoi santoni, vere e proprie opere d’arte, sono parte integrante del patrimonio artistico della Provenza.

Espanol :

2026 es el gran año del cumpleaños de Thérèse Neveu. La Belle Santonnière es sin duda una de las santoneras más famosas. Sus santones, verdaderas obras de arte, forman parte del patrimonio artístico de Provenza.

