NOËLS TRADITIONNELS CHANTS FONDETTES Fondettes

NOËLS TRADITIONNELS CHANTS FONDETTES

2 Route de Pernay Fondettes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Retrouvez les plus beaux chants de Noël avec le Chœur des collégiens du Groupe Scolaire Carlo Acutis et le Chœur liturgique de Saint Pierre. Ces chants seront entrecoupés de quelques lectures proposées par les collégiens pour mieux rentrer dans l’atmosphère du mystère de Noël.

2 Route de Pernay Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@carloacutis.tours

English :

Discover the most beautiful Christmas carols with the Ch?ur des collégiens du Groupe Scolaire Carlo Acutis and the Ch?ur liturgique de Saint Pierre. The carols will be interspersed with readings suggested by the schoolchildren, to help them enter into the atmosphere of the Christmas mystery.

