NOEMI NUTI BAND – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

NOEMI NUTI BAND Début : 2025-10-12 à 17:30. Tarif : – euros.

Noemi Nuti chant, harpe et piano Chris Eldred, piano Tom Herbert, basse Emiliano Caroselli, batterieNoemi Nuti, chanteuse de jazz et harpiste de renommée internationale, est prête à enchanter le public avec un concert mémorable. Célèbre pour ses compositions originales et ses interprétations raffinées de grands auteurs-compositeurs comme Joni Mitchell, Paul Simon et Billy Joel, Noemi allie son talent d’improvisation et sa voix mélodique à la profondeur émotionnelle des grands artistes de jazz, tels qu’Esperanza Spalding, et aux rythmes envoûtants de maîtres brésiliens comme Antonio Carlos Jobim et Milton Nascimento. Le concert mettra en vedette le Noemi Nuti Band, un ensemble de musiciens d’exception. L’aisance du batteur Emiliano Caroselli, le phrasé virtuose du pianiste Chris Eldred et les « feux d’artifice » du bassiste Ed Babar se mêlent à la voix chaleureuse de Noemi et au son délicat de sa harpe, créant sur scène une expérience musicale fascinante. La complicité et le plaisir de jouer ensemble de ces musiciens rendent chaque performance du quartet unique, un voyage émotionnel que le public gardera précieusement en mémoire. Avec une carrière qui s’étend des scènes de Londres et des principales villes européennes à une popularité croissante sur les plateformes comme Spotify, Noemi Nuti et son quartet sont prêts à offrir au public un événement musical exceptionnel, rempli d’émotion et d’inspiration.En partenariat avec le Jazz Club de Grenoble et avec les Amis du musée de GrenobleDans le cadre de la 21e édition Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival et de la saison France-Brésil

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38