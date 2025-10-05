NOEMI WAYSFELD – NOEMIE WAYSFELD – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

NOEMI WAYSFELD – NOEMIE WAYSFELD Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Rendre hommage à la chanteuse de minuit ? Voilà ce qui relève probablement du défi ou de l’impossible pour ceux qui ont eu la chance d’entendre Barbara sur scène. C’était sans compter avec Noëmi Waysfeld !Depuis la mort de la chanteuse, en 1997, il nous reste le souvenir de sa voix si particulière, de ses chorégraphies improbables et du rocking-chair qu’elle avançait face à son public pour lui parler de la vie, de l’amour ou du sida. Barbara, c’était en effet un regard humaniste étonnamment en phase avec notre monde actuel, hésitant plus que jamais entre violence et tendresse. Si Barbara n’est plus là, ses chansons, ses mots sont bien là, prêts à emporter de nouvelles générations pour qui elle n’est qu’une icône lointaine. Restait à trouver la voix et le tempérament qui ne trahissent pas cette personnalité si forte et s’inscrivent dans les pas de la « Dame en noir ». Il fallait Noëmi Waysfeld, « artiste qui habite le monde par le chant » selon France Musique, sa passion pour la poésie et les mots.

