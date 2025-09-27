Noémie Bousquainaud Coucou les moches | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Samedi 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 21:50:00

2025-09-27

Venez voir Noémie Bousquainaud dans son spectacle « Coucou les moches » à la Comédie des Volcans.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Noémie Bousquainaud in her show « Coucou les moches » at the Comédie des Volcans.

German :

Besuchen Sie Noémie Bousquainaud in ihrem Stück « Coucou les moches » in der Comédie des Volcans.

Italiano :

Venite a vedere Noémie Bousquainaud nel suo spettacolo « Coucou les moches » alla Comédie des Volcans.

Espanol :

Venga a ver a Noémie Bousquainaud en su espectáculo « Coucou les moches » en la Comédie des Volcans.

