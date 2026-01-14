NOEMIE BOUSQUAINAUD Comédie Le Mans Le Mans

NOEMIE BOUSQUAINAUD

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 21:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Prochainement à Comédie Le Mans…

Coucou les moches… C’est peut-être un peu too much !? Et bien non ! Car Noémie Bousquainaud elle est comme ça…

Elle ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît… Trop brusque, trop directe, trop cash, trop féministe, trop romantique, trop angoissée, trop engagée, trop bavarde, trop gaffeuse, trop Instagrameuse, manquerait plus qu’elle soit trop belle… Une vision sans filtre sur notre société et tout ce qui vous entoure… Inutile de vous dire qu’elle est surtout trop drôle… Parce que là ça serait too much !

Ps: Si tu es vraiment moche, tu peux quand même venir…

Bisous.

Ps 2: si tu es vraiment très moche, mets-toi au fond tu verras aussi bien sans effrayer les autres… Bisous câlins. .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

Coming soon to Comédie Le Mans…

